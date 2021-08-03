Новый детсад за 96 млн рублей появится в одном из сел Ставрополья к осени

Строительство детского сада в селе Чернолесском Новоселицкого округа Ставропольского края завершится осенью 2021 года. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы краевого Минстроя Валерий Савченко.

По его словам, на сегодняшний день готовность дошкольного учреждения составляет более 70%, передает "Победа 26".

Детский сад будет рассчитан на 60 мест для малышей от 1,5 до 3 лет. На первом этаже здания разместят три групповые ячейки, а на втором этаже обустроят музыкальный и физкультурный залы, кабинет ИЗО, комнату по изучению Правил дорожного движения (ПДД), помещение психологической разгрузки, прoцeдурный и мeдицинский кaбинeты. Территорию детсада озеленят и установят там игровые площадки.

Строительство проходит в рамках национального проекта "Демография" и госпрограммы Ставрополья "Развитие образования". На проект из регионального бюджета выделено 96 млн рублей.