"Сабах" усилится российским и грузинским форвардами
Азербайджанский футбольный клуб "Сабах" намерен подписать контракты с российским и грузинским нападающими.
Ряды бакинской команды должны пополнить 20-летний российский нападающий азербайджанского происхождения Ильдар Алекперов и 21-летний грузинский форвард тбилисского "Динамо" Михаил Эргемлидзе.
Тренерский штаб "Сабаха" остался доволен обоими игроками, находившимися на просмотре в клубе в рамках сбора в Грузии.
Ожидается, что контракты с Алекперовым и Эргемлидзе будут подписаны в ближайшие дни, передает Azerisport.com.
Вестник Кавказа
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