"Сабах" усилится российским и грузинским форвардами

Азербайджанский футбольный клуб "Сабах" намерен подписать контракты с российским и грузинским нападающими.

Ряды бакинской команды должны пополнить 20-летний российский нападающий азербайджанского происхождения Ильдар Алекперов и 21-летний грузинский форвард тбилисского "Динамо" Михаил Эргемлидзе.

Тренерский штаб "Сабаха" остался доволен обоими игроками, находившимися на просмотре в клубе в рамках сбора в Грузии.

Ожидается, что контракты с Алекперовым и Эргемлидзе будут подписаны в ближайшие дни, передает Azerisport.com.