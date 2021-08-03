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"Сабах" усилится российским и грузинским форвардами

&quot;Сабах&quot; усилится российским и грузинским форвардами

Азербайджанский футбольный клуб "Сабах" намерен подписать контракты с российским и грузинским нападающими.

Ряды бакинской команды должны пополнить 20-летний российский нападающий азербайджанского происхождения Ильдар Алекперов и 21-летний грузинский форвард тбилисского "Динамо" Михаил Эргемлидзе.

Тренерский штаб "Сабаха" остался доволен обоими игроками, находившимися на просмотре в клубе в рамках сбора в Грузии.

Ожидается, что контракты с Алекперовым и Эргемлидзе будут подписаны в ближайшие дни, передает Azerisport.com.

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