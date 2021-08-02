Главная » Новости

Роботы избавят Центральный парк Владикавказа от долгостроя

Снимок с видео: iRYSTON TV
Снимок с видео: iRYSTON TV

Власти Владикавказа снесут недостроенное 12-этажное здание в Центральном парке североосетинской столицы, строительство которого было заморожено в 2009 году.

"Демонтаж недостроенной высотки на территории Центрального парка культуры и отдыха им. К. Л. Хетагурова начнется 13 августа", - говорится в сообщении пресс-службы главы и правительства республики, передает "Это Кавказ".

Все документы с подрядчиками уже подписаны, работы будут вестись с помощью специальных многофункциональных роботов, - добавили в пресс-службе.

В парке рядом с высоткой с 10 августа закроют все аттракционы. Это необходимо из соображений безопасности. Сам демонтаж здания может занять около полутора месяцев.

4665 просмотров





Вестник Кавказа

во Вконтакте

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!