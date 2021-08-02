Роботы избавят Центральный парк Владикавказа от долгостроя

Власти Владикавказа снесут недостроенное 12-этажное здание в Центральном парке североосетинской столицы, строительство которого было заморожено в 2009 году.

"Демонтаж недостроенной высотки на территории Центрального парка культуры и отдыха им. К. Л. Хетагурова начнется 13 августа", - говорится в сообщении пресс-службы главы и правительства республики, передает "Это Кавказ".

Все документы с подрядчиками уже подписаны, работы будут вестись с помощью специальных многофункциональных роботов, - добавили в пресс-службе.

В парке рядом с высоткой с 10 августа закроют все аттракционы. Это необходимо из соображений безопасности. Сам демонтаж здания может занять около полутора месяцев.