Беженцы в Турции: мифы и реальность

Турция не в состоянии одна справиться с нелегальной миграцией в регионе. Чтобы разработать рациональную, долгосрочную и всеобъемлющую политику, необходимо отделить рассуждения о миграции от идеологических мифов, пишет глава Фонда политических, экономических и общественных исследований (SETA) Бурханеттин Дуран в материале для турецкой "Сабах".

Миф первый. Демография

Турецкое правительство якобы стремится изменить демографическую ситуацию в стране, принимая сирийских и афганских беженцев.

Некоторые сторонники этой точки зрения отмечают, что предполагаемый план правительства связан с религией - как некая попытка сформировать "глубоко религиозный" социальный слой. Согласно этой точке зрения, вывод войск США из Афганистана создал в стране политический вакуум, на что правительство Турции отреагировало, предоставив место для афганских беженцев. В то же время высказывания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о "Талибане" искажаются в поддержку этого утверждения. Разносторонний подход Турции к исламу не имеет ничего общего с радикальным мышлением боевиков движения "Талибан" (запрещено в РФ). Тем не менее ислам, как общий знаменатель, очевидно, способствовал присутствию турецких войск в Афганистане на протяжении последних двух десятилетий.

На данный момент Турция готова взаимодействовать с афганским правительством и талибами, чтобы обеспечить безопасность международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле. Этот шаг, в свою очередь, является частью более широкой попытки справиться с оставленной США геополитической пустотой.

Помимо опасений по поводу безопасности соседствующих с Афганистаном стран, отдельно стоит тема миграции из этой страны - вопрос, который не могут проигнорировать ни Турция, ни Европейский Союз. В этом отношении Эрдоган не заинтересован в легитимации "Талибана" или согласовании своего подхода к исламу с толкованием "Талибана". Он просто стремится создать политическую основу для быстрого восстановления политической стабильности в Афганистане. Идя на это, турецкий президент надеется остановить поток афганских беженцев через Иран.

Второй миф. Обвинения в шантаже

Турция якобы использует ситуацию с беженцами для усиления давления на Европу. Критики утверждают, что европейские лидеры не должны позволять "режиму" Эрдогана "шантажировать" их.

По иронии судьбы именно европейцы, у которых до сих пор нет единой миграционной политики, нарушают Женевскую конвенцию 1951 года. В странах ЕС жестоко обращаются с просителями убежища и систематически нарушают права человека. Критика Турции, где беженцев больше, чем во всей Европе, равносильна лицемерию. Европейцы обвиняют турок в "усилении давления" на них всякий раз, когда турецкие официальные лица напоминают европейским лидерам об их неспособности разделить бремя. Несмотря на обвинения в адрес Турции, подход Европы к вопросу о беженцах фактически олицетворяет крах "западных ценностей". Поддержав авторитарные режимы против арабских восстаний, европейцы не предприняли ничего, кроме символических шагов в ответ на возникший гуманитарный кризис. В конце концов, они сделали выбор в пользу ксенофобской и исламофобской политики. Нынешняя позиция Европы, безрассудная и трусливая, представляет собой возвращение к колониальному гнету и политике притеснений.

Третий миф. Безраздельная обязанность

Правительство Турции якобы прогибается перед давлением Европы, игнорируя отказ ЕС разделить бремя.

Общеизвестно, что Эрдоган неоднократно вступал в переговоры со своими европейскими коллегами, заставлял их действовать, когда требовалось, и предупреждал, что Турция может быть вынуждена прекратить блокаду потока беженцев в Европу. Не секрет, что западные СМИ демонизировали президента Турции именно по этой причине. На этом фоне идея о том, что какой-либо оппозиционный лидер в Турции "займет жесткую позицию" в переговорах с Европой по вопросу беженцев - несбыточная мечта. Оппозиция не сможет найти решения, игнорируя прошлые шаги и заявления или обвиняя правительство вместе с европейцами в неспособности Европы выполнить свои обязательства.

Политической элите Турции необходимо развеять мифы и объединить усилия, чтобы увеличить давление на Европу в отношении миграционной политики.