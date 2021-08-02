В Краснодаре представили стратегию транспортного развития города (ВИДЕО)

В мэрии Краснодара назвали проблемы транспортной инфраструктуры и способы их решения, представив визуализацию транспортной стратегии развития Краснодара до 2034 года.

В видео, которое представил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов, обозначены проблемы транспортной инфраструктуры Краснодара: нехватка общественного транспорта, высокая автомобильная загрузка города, устаревший подвижный состав, обилие пробок и т.д.

"На сегодня в городе насчитывается 453 машины на 1 тыс жителей, хотя уличная дорожная сеть способна вместить всего 170-180 автомобилей. Ежедневно в Краснодар въезжает около 180-200 тыс машин, а предельная загрузка улиц превышена в 2-2,5 раза", - говорится в видеопрезентации, передает портал Юга.ру.

В документе представлены способы решения существующих проблем в виде транспортной стратегии до 2034 года, основное внимание в нем уделяется развитию общественного транспорта, расширению платных парковок, строительству новых развязок и ремонту дорог.