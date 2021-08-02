На проверку масочного режима на Дону выйдут спецпатрули

ГУ МВД Ростовской области, Росгвардии и транспортной полиции выделит дополнительные патрули по выявлению нарушителей масочного режима, которые будут работать в ТЦ, на вокзалах и рынках Ростовской области, - сообщил заместитель губернатора Михаил Корнеев.

"Патрули будут работать в торговых центрах, на рынках, вокзалах и других местах, где собираются люди", - сказал Корнеев, пояснив, что главам муниципалитетов региона необходимо определить места, куда направлять наряды и где работать с населением, передает "Интерфакс".

Наряды будут укреплены сотрудниками жилищных инспекций, казачьими дружинами и волонтерами, - добавил замгубернатора.