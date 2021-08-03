В Лермонтове обновят свыше 3,5 км дорог

В Лермонтове отремонтируют свыше 3,5 км дорог. Об этом сообщили в правительстве Ставропольского края.

Ремонт дорожного полотна произведут на участках улиц Октябрьской, Ленина и Степной. На эти цели региональный дорожный фонд предоставил 40 млн рублей, передает "Ставропольская правда".

По данным краевого министерства дорожного хозяйства и транспорта, до конца 2021 года в Ставропольском крае обновят более 600 км региональных и муниципальных дорог.