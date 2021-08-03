Школьники на Кубани займутся цифровым садоводством

В Краснодарском крае появится площадка для обучения школьников программированию и пилотированию дронов, используемых в сельском хозяйстве.

"Центр молодежного инновационного творчества "Старт" выиграл заявку для реализации школьных экспериментов и проектов в области цифрового (с использованием цифровых технологий, в том числе беспилотников) садоводства с помощью беспилотных летательных аппаратов", - сообщил директор научно-производственного центра БелГУ Александр Варфоломеев, пишет ТАСС.

Площадку создадут в Краснодаре преподаватели Белгородского государственного национального исследовательского университета, в будущем такая же площадка появится и в Белгороде.

Применение беспилотников является одним из перспективных направлений в сельском хозяйстве. Оно позволяет быстро собирать и анализировать данные о почве и посевах и оценивать эффективность агротехнических работ.