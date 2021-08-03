Москва полностью перейдет на электробусы

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил о том, что автобусный парк Москвы станет полностью электрическим к 2025 году.

"Москва, например, является городом № 1 в Европе по количеству электробусов. 600 единиц уже, и коллеги планируют наращивать свой парк, к 2025 году полностью будут только электробусы на городских маршрутах", - цитирует главу ведомства РБК.

Ранее сообщалось о том, что начиная с осени дорожные камеры смогут фиксировать новое нарушение ПДД – езду без ходовых огней и ближнего света фар, нарушения будет распознавать нейросеть. Нововведение коснется Москвы, Крыма, Твери, Иркутска, Красноярска, Омска, Ульяновска и некоторых других городов.