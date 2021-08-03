В Пятигорске реконструируют объект культурного наследия

В Пятигорске реконструируют здание на проспекте Кирова, 68, где когда-то располагалась городская Дума, а в настоящее время действует художественная школа и детская библиотека. Здание – объект культурного наследия.

"По поручению губернатора Владимира Владимирова из бюджета края выделено 8,368 миллионов рублей на разработку проектной документации", – написал на своей странице в Instagram глава города Дмитрий Ворошилов.

По его словам, художественная школа временно переедет в другое историческое здание на улице Карла Маркса, 3.