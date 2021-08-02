Ураган унес две жизни в Тверской области

Два человека погибли в результате урагана в Тверской области, об этом сообщили в МЧС РФ.

Основной удар стихии пришелся на город Андреаполь, скорость ветра достигала 25 м/с.

"В Андреапольском районе пострадали шесть человек, из них двое погибли, оба взрослые, угрозы жизни остальных нет. В Осташковском районе пострадали пять человек, тяжело травмированных нет", - цитирует сообщение министерства ТАСС.

Кроме того, почти сто деревьев были повалены на дорожное полотно и жилые дома, в Андреаполе оказались частично повреждены элементы конструкций 65 частных жилых домов, в том числе кровли и оконные стекла. Нанесен ущерб ЛЭП, в результате нарушено электроснабжение.