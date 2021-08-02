В Минздраве РФ рассказали о состоянии раненых в аварии в Анталье

Пятеро россиян, раненых в ДТП с туристическим автобусом в Анталье, находятся в тяжелом состоянии, еще двое проходят лечение в реанимации, рассказали в пресс-службе Минздрава РФ.

"На данный момент из 22 человек, находившихся в автобусе, три человека погибли, пять человек находятся в тяжелом состоянии, еще два человека - в реанимации", - цитирует представителя министерства ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что держат под контролем ситуацию с оказанием медпомощи российским туристам.