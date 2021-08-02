Все школы капитально отремонтируют за пять лет в Дагестане

Власти планируют провести капитальный ремонт во всех школах Дагестана в ближайшие пять лет. Об этом рассказал в прямом эфире программы "ЦУР. На неделе" врио министра образования и науки республики Яхья Бучаев.

По его словам, шестого июля Минпросвещения России направило во все регионы поручение подать заявки на капитальный ремонт школ. В Дагестане он необходим 555 общеобразовательным организациях, то есть примерно трети от всех школ республики. "На момент окончания заявок корректно подали документы 382 общеобразовательные организации", - уточнил чиновник.

Бучаев отметил, что предварительная сумма бюджета программы в РД составляет порядка 6 млрд рублей, и уже в 2021 году в рамках проекта "Сто школ" направлена заявки на ремонт около 120 школ, подготовлены примерно 30 проектно-сметных документаций, которые можно заявлять уже в первой декаде текущего месяца.

"Я надеюсь, что главы муниципальных образований смогут оперативно подключиться и довести количество школ до сотни в год. За 5 лет мы проведем капремонт во всех наших школах", - пообещал врио министра.