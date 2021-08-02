Пьяного мужчину с карабином задержали на улице в Петропавловске

Пьяного мужчину, гулявшего с карабином, задержали в Петропавловске, об инциденте рассказали в пресс-службе департамента полиции Северо-Казахстанской области.

Выявить 29-летнего нарушителя удалось благодаря камерам видеонаблюдения. Инспектор Центра оперативного управления полиции, капитан полиции Саида Тажетдинова наа улице Набережная обратила внимание на мужчину с предметом, напоминающим огнестрельное оружие, вскоре он был задержан.

По словам хозяина карабина, оружие он обнаружил около месяца назад при демонтаже дачного домика, оно лежало под полом, завернутое в ткань. Мужчина забрал находку домой и очистил от ржавчины.

"Также он пояснил, что в этот день якобы решил самостоятельно принести и сдать карабин в полицию. Однако дойти до ближайшего отдела полиции не удалось - полицейские сами оперативно приехали к нему, благодаря неравнодушным горожанам и камерам видеонаблюдения", - цитирует сообщение полиции Sputnik Казахстан.

В отношении нарушителя пока оформлен административный протокол по ст.440 Кодекса об административных правонарушениях "Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения".

Что касается карабина, то идет расследование, факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст. 287 УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".

Карабин изъят и направлен на экспертизу. Уже известно, что это карабин КО-44 без затвора, у него сбит серийный номер. Окончательное процессуальное решение по данному факту будет принято по результатам экспертизы.