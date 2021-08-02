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Тринадцать очагов лесных пожаров остаются в шести провинциях Турции

Тринадцать очагов лесных пожаров остаются в шести провинциях Турции

В Турции сейчас идет борьба с 13 очагами лесных пожаров, говорится в распространенной сегодня сводке министерства сельского и лесного хозяйства.

Пожарные борются с огнем в шести провинциях, включая Анталью, Измир и Муглу, передает ТАСС.

В министерстве уточняют, что за прошедшие шесть дней были локализованы 137 очагов возгорания в 32 провинциях Турции.

Напомним, 28 июля сильный лесной пожар начался недалеко от курортного города Манавгат в провинции Анталья, на следующий день загорелись леса в ряде других провинций, включая курортные Айдын и Муглу. По данным Управления по ЧС Турции, число жертв стихийного бедствия достигло восьми, пострадали от огненной стихии свыше 850 человек.

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Вестник Кавказа

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