Центральная площадь станет визитной карточкой Белореченска

Кубанское предприятие "ЕвроХим-БМУ", участвующее во всероссийском конкурсе благоустройства, планирует обновить центральную площадь им. 50-летия Советской власти в Белореченске, сделав ее визитной карточкой города для приезжих и центром отдыха, культуры, торговли для жителей.

На площади появится больше зеленых насаждений. Охладиться в жару поможет интерактивный туманный фонтан и навесы, в центре площади появится амфитеатр и будет создано отдельное пространство для концертов учеников музыкальной школы, скейтеры получат площадку для катания и трюков, а для младших белореченцев компания установит на площади детскую площадку с батутами и качелями-гнездами, - передает портал Юга.ру.

При этом проект, представленный компаний, подразумевает сохранение торговых точек и систематизацию парковочных мест для водителей.

Результаты конкурса проектов объявят в начале сентября.