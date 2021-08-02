Три кавказских курорта опробуют единый ски-пасс - СМИ

Три курорта Северного Кавказа - "Архыз", "Эльбрус" и "Ведучи" – решили провести любопытный эксперимент, выпустив единый ски-пасс, - сообщает Tourdom.

Туристам, купившим такой абонемент, можно будет выбирать курорт под прогноз погоды и свой формат отпуска - "Ведучи" больше подойдет для семейных выходных, "Архыз" удивит экспериментаторов разнообразием трасс, а на "Эльбрусе" можно покататься в самой высокой зоне в России, - передает РИА Новости.

Цена "взрослого" абонемента - 50 тыс рублей, детского - 32,5 тыс, работать он будет не только в будни и выходные, но в на новогодние праздники, когда цены заметно выше, - уточнили в пресс-службе АО "Курорты Северного Кавказа" (КСК). Приобрести ски-пасс уже можно на официальных сайтах всех трех курортов, действовать он будет в течение всего горнолыжного сезона.