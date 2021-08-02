Опрос: "Грузинская мечта" выиграла бы выборы на следующей неделе
"Грузинская мечта" стала бы лидером на муниципальных выборах, если бы они были назначены на следующую неделю. Такие результаты дал опрос Международного республиканского института США (IRI).
У респондентов спрашивали, за какую партию они отдадут голос, если муниципальные выборы, намеченные на 2 октября, состоятся на следующей неделе.
Правящую "Мечту" поддержали 28% опрошенных. Второе место заняло "Единое национальное движение" - "Объединенная оппозиция - сила в единстве": их хотят видеть у власти 15% респондентов. На третьей строчке - "За Грузию" экс-премьера Георгия Гахария с 9%, передает Sputnik Грузия.
Напомним, по условиям соглашения с оппозицией, заключенного правящей партией при посредничестве Евросоюза, "Мечта" должна была назначить досрочные парламентские выборы в случае получения менее 43% на выборах в местные органы власти. Впрочем, на прошлой неделе партия власти вышла из соглашения.
Вестник Кавказа
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