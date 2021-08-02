Дагестанское село Мугарты освободили от ковидного карантина

В дагестанском селе Мугарты сняли карантин по коронавирусу, объявленный 16 июля.

"Принято решение об отмене режима ограничительных мероприятий(карантина) в селе Мугарты, а также проведения исследования эффективности дезинфекции детского сада "Дюймовочка" в целях возобновления его деятельности", - сообщается в Instagram-аккаунте Дербентского района, передает "Это Кавказ".

За период введения карантинных мероприятий в селе произведена дезинфекция во всех 32 обнаруженных очагах, в том числе - дезинфекция детского сада, зданий администрации, школы и местах массового скопления людей, после чего ситуация с распространением коронавирусной инфекции в селе нормализовалась.

Напомним, с начала лета Мугарты стало третьим селом в республике, в котором вводились карантинные меры из-за вспышки коронавируса. Въезд и выезд из населенного пункта был ограничен, жителям села, рекомендовали не покидать место жительства без экстренной необходимости и строго соблюдать режим самоизоляции.