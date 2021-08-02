Часть ресторанов Крыма заработает ночью

Почти 20 ресторанов Крыма, персонал которых полностью привился от коронавируса, получили разрешение работать ночью при соблюдении требований безопасности, - сообщили в пресс-службе министерства экономического развития республики.

"По результатам выезда на объекты, которые подали заявления на работу после 23:00, на данный момент получили разрешение 18 объектов общественного питания. В этих заведениях соблюдаются все нормы Роспотребнадзора, вакцинированы сотрудники и предоставлен доступ к камерам", - рассказала вице-премьер - министр финансов Крыма Ирина Кивико, передает "Интерфакс".

Все эти заведения получат специальные таблички, информирующие о том, что они прошли проверку, и информация о них внесена в указ главы республики о режиме повышенной готовности.