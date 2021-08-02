Теплоснабжением Ташкента займется французская Veolia
Власти Узбекистана направят около 1,4 млрд евро на модернизацию системы теплоснабжения Ташкента, который реализует французская компания Veolia.
Сегодня прошла презентация проекта по модернизации системы теплоснабжения столицы с участием президента страны Шавката Мирзиеева, участники которой узнали: в крупнейшем городе страны к централизованному отоплению подключено 9 165 многоэтажных домов и 3 475 объектов социальной сферы, однако изношены 72% основных и распределительных сетей, все центральные котельные и 90% локальных котельных, - передает Podrobno.uz.
Все это приводит к росту затрат и снижению качества обслуживания: только в минувшем году потери тепловой энергии достигли 44%, было перерасходовано 460 млн кубометров природного газа, 55 млн кубометров питьевой воды и 154 млн киловатт электроэнергии.
Хокимият Ташкента подготовил концепцию проекта и объявил конкурс предложений на его реализацию, по итогам которого Азиатский банк развития признал самым эффективным проект французской компании Veolia, имеющей опыт управления системами теплоснабжения в городах Польши, Чехии, Румынии, Литвы и Германии.
В скором времени ожидается подписание соглашения о государственно-частном партнерстве между хокимиятом столицы и компанией, которая обяхуется модернизировать 181 котельную, установить 28 тыс тепловых пунктов, реконструировать 841 км существующих и проложить 576 км новых теплосетей.
Вестник Кавказа
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