Ураганный ветер повалил ЛЭП в Грачевском округе Ставрополья

Сильный ветер повалил опоры линий электропередачи в Грачевском муниципальном округе Ставропольского края, оставив без света 5,5 тыс человек.

"В 18:30 поступила информация о том, что в с. Грачевка в результате прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений (сильный порывистый ветер) произошло отключение электроснабжения и газоснабжения. Под отключение попали 1857 абонентов частного сектора (5 500 человек, из них 1 567 детей), четыре социально значимых объекта (школа и три детских сада). Общее количество домов частного сектора, попавших под отключение, составило 1 887", - говорится в сообщении пресс-службы краевого управления МЧС, передает "Это Кавказ".

Часть абонентов округа остались и без газоснабжения, сейчас проводятся востановительные работы.

Восстанавливать четыре поваленные опоры ЛЭП начнут завтра, 3 августа, - говорится в сообщении.