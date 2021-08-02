Кто и как помогает Турции бороться с пожарами

Лесные пожары продолжают угрожать Турции, и несколько стран направили самолеты, пишет турецкая "Сабах". На прошлой неделе Россия, Украина, Азербайджан и Иран отправили в Турцию пожарные самолеты, расширив авиапарк страны. Европейская комиссия отправила самолет Canadair из Хорватии и два самолета Canadair из Испании - оба из европейского резерва средств гражданской обороны.

"ЕС полностью солидарен с Турцией в это очень трудное время. Я благодарю все страны, которые предложили помощь", - сказал комиссар ЕС по кризисному управлению Янез Ленарчич, пообещав предоставить дальнейшую помощь.

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес позвонил своему турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу, чтобы выразить соболезнования и объявить о решении отправить два пожарных самолета, грузовой самолет и военное подразделение, специализирующееся на чрезвычайных ситуациях, для оказания помощи в тушении пожаров.

Катар направил команду для участия в поисково-спасательных работах на фоне лесных пожаров, сообщили в воскресенье местные СМИ. Азербайджан уже направил в пострадавшие районы около 100 пожарных. Как сообщает государственное информационное агентство Катара QNA, группа Катарской международной поисково-спасательной группы сил внутренней безопасности Катара вылетела в Турцию по указанию эмира страны шейха Тамима бин Хамада аль-Тани.

Хорватия также отправит в Турцию пожарный самолет, сообщил в Twitter министр иностранных дел государства Гордан Грлич-Радман.

Йемен, Палестина и Египет поддержали Турцию, выразив свои соболезнования стране в связи с пожарами. Министр иностранных дел Йемена Ахмад Авад бин Мубарак направил своему турецкому коллеге Чавушоглу послание, в котором выразил соболезнования семьям погибших в результате пожаров, сообщает Министерство иностранных дел страны. Мубарак также пожелал скорейшего выздоровления раненым, подчеркнув, что Йемен находится на стороне "братского" турецкого народа в борьбе с этим стихийным бедствием.

Делегация палестинских ученых также выразила соболезнования Турции: "Мы глубоко опечалены лесными пожарами, которые разразились во многих частях братской страны. Мы выражаем наши соболезнования погибшим и их семьям. Мы сердечно разделяем боль братского турецкого народа". В послании также отмечается, что Палестина молится за все пожарные команды и желает им успехов.

Египетский университет Аль-Азхар опубликовал заявление, в котором его руководство выразило соболезнования жертвам лесных пожаров и их родственникам, а также пожелало удачи всем рабочим и волонтерам, пытающимся остановить распространение массовых пожаров. Представители учреждения также пожелали скорейшего выздоровления раненым.

Президент Киргизии Садыр Жапаров направил послание президенту Турции, в котором выразил соболезнования. Швеция также выразила солидарность Турции. "Сегодня я выражаю соболезнования в связи с гибелью людей в результате смертоносных лесных пожаров в Турции. Мы выражаем соболезнования народу Турции и пожарными, борющимися с огнем", - заявила в Твиттере министр иностранных дел Швеции Анн Линде.