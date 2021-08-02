Посол: США продолжают выдавливать российских дипломатов

Вашингтон передал российской стороне список из 24 дипломатов, которые должны покинуть США до 3 сентября из-за окончания виз, сообщил посол РФ в Америке Анатолий Антонов в интервью журналу National Interest, текст которого опубликован на странице российского диппредставительства в Facebook.

Он констатировал, что российские дипмиссии в США действуют в условиях беспрецедентных ограничений, постоянно усиливающихся, невзирая на заявления администрации президента Джо Байдена о готовности налаживать стабильные и предсказуемые отношения с Россией.

Антонов пояснил, что американская сторона пользуется надуманными предлогами, чтобы высылать дипломатов, например, в прошлом декабре Госдепартамент пошел на уникальный шаг - в одностороннем порядке ввел для российского персонала трехлетний лимит нахождения в командировке.

"Мы получили список из 24 дипломатов, которые, как ожидается, покинут страну до 3 сентября 2021 года. Почти все из них уедут без замены, потому что Вашингтон внезапно ужесточил процедуру выдачи виз", - указал посол.

По его словам, американские власти также отменяют действующие визы супруг и детей сотрудников, не указывая причины, задерживают процесс обновления истекших виз. "В результате около 60 моих коллег (130 вместе с членами семей) не могут вернуться на родину даже в случае срочных гуманитарных обстоятельств", - уточнил Антонов.