В Прохладном заработал еще один госпиталь для инфицированных коронавирусом

Сегодня в городе Прохладный в Кабардино-Балкарии заработал еще один госпиталь для лечения пациентов с коронавирусом, который открылся на базе центральной районной больницы, - сообщает Минздрав КБР.

"Это четвертый по счету госпиталь для лечения коронавирусных больных, в нем развернуто 86 коек. Всего в четырех госпиталях республики, по данным на 2 августа, насчитывается 916 коек. Терапию получают 740 пациентов, а общее количество реанимационных больных составляет 81 человек", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Напомним, на сегодняшний день в регионе выявлено 27 тыс. 180 случаев COVID-19, в том числе 88 – только за последние сутки.