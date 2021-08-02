Грузия снабжает Россию персиками и нектаринами

На сегодняшний день Грузия экспортировала за рубеж 22,9 тыс т персиков и нектаринов нового урожая, и две трети его поставлено в Россию, сообщает Минсельхоз страны.

Как и в прошлом году, наибольший объем поставок приходится на Россию, куда уже осуществлен экспорт 14,7 тыс т этих фруктов, или 64,2% всего их экспорта, на втором месте Армения – в страну отправлено 6,9 тыс т или 30,1% урожая. Замыкает тройку потребителей с большим отрывом Украина – сюда поставлено 592 т фруктов, - передает "Интерфакс".

Сбор в Грузии урожая персиков и нектаринов и их экспорт продолжается, годом ранее в стране было собрано 28,2 тыс т персиков и нектаринов, - сообщили в Национальной службе статистики страны.