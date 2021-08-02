Жесткий карантин ввели в пяти городах Казахстана

С сегодняшнего дня ужесточаются карантинные меры в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Атырау и Караганде, где наблюдается резкий рост количества смертей от Covid-19.

В этих городах вводится запрет на работу почти всех предприятий и организаций, не участвующих в проекте Ashyq, а также на зрелищные, спортивные, семейные, памятные и иные массовые мероприятия, передает Sputnik Казахстан.

Кроме того, власти переводят на удаленную работу 80% сотрудников государственных органов, офисов, нацкомпаний и других организаций, однако эта мера не касается тех, кто вакцинировался или переболел коронавирусом в течение последних трех месяцев.