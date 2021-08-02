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Донской подрядчик выплатит неустойку за срыв сроков строительства больницы

Донской подрядчик выплатит неустойку за срыв сроков строительства больницы

Подрядчику строительства ростовской инфекционной больницы придется выплатить неустойку за несоблюдение сроков возведения лечебного учреждения, - потребовало министерство строительства Ростовской области, сообщает управление информационной политики правительства региона.

"Министерство предъявило претензию в адрес подрядчика о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения строительно-монтажных работ", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

В случае, если подрядчик не удовлетворит претензию в добровольном порядке, Минстрой региона намерен обратиться в суд.

Строительство областной инфекционной больницы было начато в июне 2020 года и планировалось, что больница начнет прием пациентов уже в июле текущего года, но сроки сдачи объекта постоянно сдвигались.

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Вестник Кавказа

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