Донской подрядчик выплатит неустойку за срыв сроков строительства больницы

Подрядчику строительства ростовской инфекционной больницы придется выплатить неустойку за несоблюдение сроков возведения лечебного учреждения, - потребовало министерство строительства Ростовской области, сообщает управление информационной политики правительства региона.

"Министерство предъявило претензию в адрес подрядчика о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения строительно-монтажных работ", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

В случае, если подрядчик не удовлетворит претензию в добровольном порядке, Минстрой региона намерен обратиться в суд.

Строительство областной инфекционной больницы было начато в июне 2020 года и планировалось, что больница начнет прием пациентов уже в июле текущего года, но сроки сдачи объекта постоянно сдвигались.