Дипломаты подтвердили смерть российских туристов в ДТП в Анталье

Генеральное консульство России в Анталье подтвердило сообщения СМИ о смертельной аварии, в которую попал автобус с российскими туристами. Соответствующее заявление опубликовано на странице диппредставительства в Facebook.

В нем говорится, что сегодня в районе Манавгата около 18.00 автобус, перевозивший в аэропорт группу из 22 российских туристов, завершавших отдых в Анталье, попал в ДТП.

"По предварительным данным дорожной полиции, водитель автобуса не справился с управлением, транспортное средство пересекло разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулось", - пояснили в Генконсульстве.

В результате трагедии погибли три гражданина РФ, пятеро получили тяжелые ранения, двое из них госпитализированы в реанимационное отделение. Все раненые доставлены в местные больницы для первой медпомощи и дополнительного осмотра.

"Приносим соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим соотечественникам", - обратились в ведомстве.

В пресс-службе компании "Интурист" добавили, что в автобусе ехали в том числе 9 детей, среди погибших их нет. В данный момент в четырех больницах находится 16 пострадавших, пишет ТАСС.