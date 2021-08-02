Ставропольская промышленность переходит на бережливые технологии

Уже 60 компаний Ставрополья начали внедрение бережливых технологий в рамках нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости", - сообщили в министерстве экономического развития края.

"Самые основные результаты на сегодня - это сокращение на 30% издержек у предприятий и увеличение производительности на 15%", - рассказал глава министерства Сергей Крынин, передает "Это Кавказ".

К 2024 году к бережливым технологиям перейдут 133 средних и крупных предприятия края, сейчас в проекте участвует почти половина из них, - добавили в краевом Минэкономразвития.