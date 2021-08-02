Обязательные прививки от Covid-19 вводят в Карачаево-Черкесии

Обязательная вакцинация против коронавируса для отдельных категорий населения вводится в Карачаево-Черкесии в соответствии с постановлением главного санврача республики, рассказали в управлении Роспотребнадзора по региону.

"В соответствии с документом, проведению профилактических прививок по эпидпоказаниям подлежит ряд категорий граждан, не имеющих противопоказаний к иммунизации, работающих в сфере здравоохранения, образования, торговли, туризма, соцзащиты и соцобслуживания, общественного транспорта, общепита, бытовых услуг", - приводит слова представителя ведомства "Интерфакс".

Кроме того, прививки должны будут сделать судьи и работники аппаратов судов, государственные служащие федеральных органов исполнительной власти, государственные гражданские служащие, муниципальные служащие и другие сотрудники органов власти.

Вакцинироваться обязаны студенты вузов и ссузов старше 18 лет, члены избиркомов и наблюдатели на выборах.

Прививки ожидают также сотрудников салонов красоты, косметических и массажных салонов, СПА-салонов, соляриев, бань, саун, ФОКов, фитнес-клубов и бассейнов.

Первый компонент вакцины этим категориям работников нужно получить до 16 августа, второй - до 7 сентября текущего года.