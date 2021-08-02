В турецкой Анталье потерпел аварию автобус с туристами, есть жертвы - СМИ

Перевозивший предположительно российских туристов автобус перевернулся в турецкой провинции Анталья, три человека погибли, 16 ранены, пишет турецкая газета "Хурриет".

"Страшная авария в Анталье! В районе Манавгат в Анталье попал в аварию автобус с туристами, водитель транспортного средства потерял контроль над управлением и выехал на встречную полосу движения, после чего перевернулся. Есть жертвы и множество раненых", - пишет издание.

"Экскурсионный автобус, перевозивший пассажиров из Алании в аэропорт Антальи, пересек среднюю медианную полосу, двигаясь по кольцевой дороге Манавгата, и вылетел на встречную полосу движения, после чего перевернулся.

Горожане, которые видели инцидент, проинформировали медицинские бригады и полицию. По предварительным данным, на месте происшествия погибли три человека и пятеро получили ранения", - пишет турецкая газета "Джумхурриет".

Медицинские бригады продолжают оказывать помощь пострадавшим на месте происшествия, - добавляет издание.