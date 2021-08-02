Баку опроверг фейк об обстреле азербайджанской военной машины

Министерство обороны Азербайджана опровергло распространенную в социальных сетях информацию о якобы обстреле военного грузовика АР, такое сообщение опубликовано в Facebook ведомства.

В нем говорится, что сообщения о том, что якобы принадлежащий азербайджанской армии автомобиль "Урал" был обстрелян армянскими вооруженными силами в направлении Кельбаджара, в результате чего погибли люди, не соответствуют действительности.

"Техника азербайджанской армии в полном составе на месте", - подчеркнули в министерстве.