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Баку опроверг фейк об обстреле азербайджанской военной машины

Баку опроверг фейк об обстреле азербайджанской военной машины

Министерство обороны Азербайджана опровергло распространенную в социальных сетях информацию о якобы обстреле военного грузовика АР, такое сообщение опубликовано в Facebook ведомства.

В нем говорится, что сообщения о том, что якобы принадлежащий азербайджанской армии автомобиль "Урал" был обстрелян армянскими вооруженными силами в направлении Кельбаджара, в результате чего погибли люди, не соответствуют действительности.

"Техника азербайджанской армии в полном составе на месте", - подчеркнули в министерстве.

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Вестник Кавказа

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