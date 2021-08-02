Иранский сухогруз "освободили" в Волго-Каспийском канале

Иранский сухогруз Paya сняли с мели в Волго-Каспийском канале, об этом рассказали в Росморречфлоте.

"Да, все хорошо", - цитирует ответ представителя агентства на вопрос о том, сняли ли судно с мели и продолжило ли оно движение, РИА Новости.

По данным портала Marinetraffic, Paya идет в порт назначения, его скорость - 5 миль в час.

Напомним, судно село на мель сегодня в районе 155,5-го километра Волго-Каспийского канала. В Росморречфлоте заявили, что причиной инцидента стал резко усилившийся восточный ветер.

Сухогруз Paya под флагом Ирана направлялся из Амирабада в Астрахань и должен был прибыть в порт назначения сегодня. Его владелец - иранская компания Mazandaran Shipping Co.