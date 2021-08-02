Дорожные службы КБР очистили дорогу к "Безенги"

Дорожным службам Кабардино-Балкарии удалось оперативно устранить последствия схода селевого потока на автодорогу в Черекском районе, движение транспорта к альплагерю "Безенги" полностью восстановлено, - сообщает ГУ МЧС России по региону.

"Участок автодороги расчищен, вывезено 70 кубометров грунта. Движение осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Напомним, селевой поток сошел на дорогу к альплагерю накануне в районе 21:00 мск, заблокировав на территории лагеря 180 человек, в том числе 10 детей.