"Он не только учил журналистике, но и давал студентам ощущение света". Коллеги и ученики о Ясене Засурском

Ясен Засурский - это и есть факультет журналистики Московского государственного университета. Так сегодня пишут о легендарном декане многие его бывшие студенты. Не только потому, что он был в числе первых преподавателей факультета, придя в университет в 1953 году, а потому что воспитал для отечественной журналистики огромное число талантливых кадров - символов профессии.

Перечислять имена известных выпускников факультета можно долго. Печальная весть о кончине Засурского в ночь на 1 августа вызвала шквал скорбных комментариев и ярких воспоминаний - благодарностей учителю.

"Самое поразительное в Ясене Николаевиче Засурском - которого все выпускники журфака МГУ, и я, в том числе, считают своим учителем - то, что он умел оставаться приличным, интеллигентным, и, что немаловажно, - добрым человеком в любые времена. А прожил он их немало. Он - пример человека, которого время не умеет сломать", - сказал "Вестнику Кавказа" писатель, драматург, теле- и радиоведущий Андрей Максимов.

Заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ, публицист Александр Асмолов в беседе с "Вестником Кавказа" отметил, что с большим интересом общался с Ясенем Засурским многие годы, поскольку "факультеты журналистики и психологии разделяет только одна московская улица - Большая Никитская". "Когда говоришь о Ясене Засурском, то, прежде всего, говоришь об аксакале отечественной журналистики. Каждая встреча с ним была яркой, в нем сочетались искрометный юмор и трезвая оценка событий, которые происходили в нашей жизни. Сейчас, когда он ушел, у меня появилось четкое ощущение, что уходит вечность - извините за такое странное словосочетание. Несмотря на трагизм события, у меня еще есть ощущение света, которое он нам давал. Это ощущение света он давал, и будет давать нескольким поколениям своих учеников - журналистов, в какой бы реальности он не находился. С ним связано невероятно чувство порядочности и любви к жизни", - подчеркнул профессор Асмолов.

Засурского называют одним из создателей перестроечной журналистики, поскольку в нем жил творческий первооткрыватель с обостренным чувством нового. Перестроечную журналистику он понимал как созидательную, а не разрушительную. Интересно, что своим наставником его с гордостью называют журналисты разных взглядов.

Главный редактор сайта Carnegie.ru и Московского центра Карнеги Александр Баунов философски объяснил мировоззрение Засурского, который начинал свою профессиональную деятельность в сталинское время: "Ясен владел напрасно презираемым многими важным искусством максимальной свободы в предложенных обстоятельствах. Нащупывая границы свободы для себя (и на себе), он умел их раздвигать для других, прежде всего для своих студентов, и тоньше, и раньше многих чувствовал, когда и как это сделать. Потенциальный цех холодной штамповки идеологического конвейера при нем превратился в мастерскую довольно художественного литья".

Один из символов "старого" НТВ Мариана Максимовская так охарактеризовала бывшего декана на свой странице Facebook: "Это был наш российский Дамблдор. Мудрый. Несущий ответственность за всех. Знающий, как поступать и тогда, когда границы добра и зла будто стираются. Он из года в год сражался с Воландемортом в нашей профессии, сохраняя на журфаке максимально вольную атмосферу даже в самые душные для профессии годы. Он был примером, как можно жить, не теряя себя, в любых обстоятельствах".

Благодарен Засурскому и сотрудник "нового" НТВ, ставшего антиподом "старого", Владимир Чернышев, отметивший в эфире своей компании: "Главное, что он в нас воспитал, — это умение слушать и быть терпимым к другим точкам зрения, даже если они от тебя далеки".

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с "Вестником Кавказа" напомнил фразу Ясена Засурского о том, что "журналистика должна помогать людям становиться лучше": "Я преподавал несколько лет на факультете журналистики МГУ. Ясена Засурского на самом деле можно назвать основоположником нашей профессиональной журналистики, и спортивной в том числе! Многие мои коллеги и друзья считают себя его учениками. Это огромная утрата".

Профессиональный путь Ясена Засурского пришелся на очень сложные и знаковые периоды страны, отметили его коллеги по МГУ. "Деканство Засурского вместило в себя эпохи четырех генеральных секретарей и трех президентов – от Брежнева до Путина. В России менялись президенты, президент журфака оставался неизменным. Преподаватель, заведующий кафедрой, заместитель декана, декан, президент – во всех своих ипостасях Ясен Николаевич олицетворял Учителя, способного увлечь многочисленных учеников; руководителя, вырастившего сотни кандидатов и десятки докторов наук; человека, который мог поддержать в трудную минуту, разрядить напряженную обстановку доброй шуткой", – говорится на официальном сайте МГУ им. М. Ломоносова.

Похоронят Ясена Засурского 4 августа на Троекуровском кладбище в Москве. Прощание пройдет во дворе здания журфака МГУ.