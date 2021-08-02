Олимпиада в Токио: итоги десятого дня

В Токио завершился десятый день летних Олимпийских игр.

Российская сборная сегодня выиграла две серебряные и четыре бронзовые медали.

"Серебро" завоевали Сергей Каменский (стрельба из винтовки с 50 м из трех положений) и Денис Аблязин (спортивная гимнастика, опорный прыжок).

Бронзовые награды российской сборной принесли Ангелина Мельникова (спортивная гимнастика, вольные упражнения), Анастасия Войнова и Дарья Шмелева (велотрек, командный спринт), Сергей Емелин и Сергей Семенов (борцы греко-римского стиля, до 60 кг и до 130 кг соответственно).

По итогам десяти дней ОИ-2020 сборная России с 12 золотыми, 21 серебряной и 17 бронзовыми наградами занимает пятое место в неофициальном медальном зачете. На первой позиции располагается команда КНР (29-17-16), вторые - спортсмены из США (22-25-17), третье место у японцев (17-6-10), на четвертой строчке - Австралия (14-4-15).

Сегодня свою первую медаль Токио-2020 завоевала сборная Армении: гимнаст Артур Давтян взял "бронзу" в опорном прыжке.

Новую награду принес Грузии борец греко-римского стиля Якоб Каджая, завоевавший "серебро" в категории до 130 кг.

Еще две медали добавила в свою копилку турецкая сборная: Ясемин Адар стала третьей в вольной борьбе (до 76 кг), а Риза Каяалп - в греко-римской борьбе (до 130 кг).