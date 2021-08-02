В тройной аварии под Евпаторией пострадали пять человек

На западе Крыма сегодня произошло ДТП с участием трех автомобилей, в нем пострадали пять человек, в том числе трое детей, - сообщила пресс-служба МВД по республике.

На трассе Черноморское - Евпатория в селе Новоивановка водитель автомобиля Skoda при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставил преимущества в движении автомобилю Toyota, столкнулся с ним, после чего обе машины отбросило на Mazda.

"В результате ДТП пострадали пять человек: один ребенок, находившийся в автомобиле Mazda, еще двое детей, водитель и пассажир из автомобиля Skoda Superb. Все были доставлены в ближайшее медицинское учреждение для оказания помощи", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются причины автоаварии.