Лайнеры "ЮТэйр" возобновили полеты между Волгоградом в Астраханью

Российская авиакомпания "ЮТэйр" с сегодняшнего дня возобновила пассажирские авиаперевозки между Волгоградом и Астраханью, - сообщает пресс-служба волгоградского международного аэропорта.

Прямые регулярные рейсы будут выполняться дважды в неделю - по понедельникам и субботам. Вылет из Волгограда будет осуществляться в 17:25, прибытие в Астрахань в 19:50. Вылет в обратном направлении в 20:40, прибытие в Волгоград в 20:55, - передает "Интерфакс".

"ЮТэйр" приостанавливала полеты между регионами до 31 июля, причины такого решения ее руководства не сообщались.