Побег из Кандагара: Как это было?

Ровно 26 лет назад российские пилоты попали в мировую историю. Утром 3 августа 1995 года они еще не знали, что будут захвачены ныне запрещенным в РФ движением "Талибан", пробудут год и две недели в плену, а затем сумеют спасти себя сами и улететь на своем же самолете из вооруженного до зубов аэропорта Кандагара. Сейчас, когда в Афганистане идет война и талибы близки к господству, история российских пилотов как никогда актуальна.

Итак, 3 августа 1995 года. Был погожий летний денек. Семь членов экипажа грузового лайнера Ил-76 выполняли очередной коммерческий рейс в Афганистан. На борту везли какие-то ящики. Гуманитарную помощь. Она предназначалась силам "Северного альянса", воевавшим против радикалов "Талибана". К тому времени талибы контролировали большую часть страны и готовились захватить Кабул и другие города – практически как сегодня, с той лишь разницей, что от талибов защищалось не проамериканское правительство, а моджахеды, еще вчера боровшиеся с СССР. Талибам не нравилось, что иностранные игроки помогают их врагам. Они просчитали маршруты полета Ил-76 и при очередном рейсе из Албании в Кабул подняли в воздух свои истребители.

Чтобы понять контекст, нужно говорить не только об Афганистане, но и о тогдашней России. Только что развалился СССР. Москва вела Первую чеченскую войну. Экономика была слабой. И россияне зарабатывали, как умели. Возможно, члены экипажа могли догадываться, что в ящиках может быть оружие, но все же пошли на риск. Перед взлетом командир корабля Владимир Шарпатов предлагал отложить рейс. Надо было поменять протертые шасси, лететь в Казань. Но все начали жаловаться, что срочно нужны деньги. У кого-то больной ребенок, кто-то дочку в институт должен пристроить. Решили лететь. Дальше уже спасения не было. При пересечении границы Афганистана самолет перехватили. Пилот МиГ-21 на свободном русском языке дал команду садиться в Кандагаре. Для досмотра груза.

Со своей позиции талибы, может быть, были правы. Какой-то иностранный самолет везет груз в поддержку тех, кто с ними воюет. Однако с точки зрения международного права истина была на стороне экипажа Ил-76. Правительство Северного альянса во главе с Ахмад Шахом Масудом международным сообществом признавалось, а талибы – нет. Конечно, во всех этих дебрях политики команда Шарпатова разбираться не хотела. Они просто делали свою работу. Поначалу Шарпатов сажать лайнер не собирался. Он пытался объяснить талибам, что баки с горючим полные и нужно выработать топливо. Но когда из истребителя пригрозили открыть огонь на поражение, Ил-76 совершил вынужденную посадку. После приземления российских пилотов окружили бандиты с оружием в руках, загрузили их в машину и отвезли в заброшенный дом, окруженный четырехметровой стеной. Из грузового отсека самолета вытащили ящики, а в них обнаружили патроны для автоматов. Для талибов это было как красная тряпка для быка. Командира Шарпатова лично допрашивал "талиб №1" – Мулла Омар, одноглазый лидер боевиков, на которого США объявили охоту после вторжения в Афганистан (и смогли ликвидировать его лишь спустя 12 лет).

По словам Шарпатова, после общения с Муллой Омаром он понял, что его команда застряла в Кандагаре надолго. Жизнь в тюрьме стала настоящей пыткой для россиян. Невыносимая жара под 45 градусов. Вечно караулящие автоматчики на стенах. Никакой связи с внешним миром. Как говорил второй пилот Газинур Хайруллин, там было хуже, чем в тюрьме. На зоне хотя бы знаешь, когда выйдешь, а "тут мы сидели и не понимали — а что будет завтра?" Вдруг все-таки повесят или расстреляют?

Для талибов удержание пилотов было важно с точки зрения пиара. Раньше о них мало кто знал, но когда к пилотам начали приезжать журналисты и дипломаты, предлагавшие выкуп, слухи о боевиках облетели мировые СМИ. Российский МИД не раз пытался договориться с талибами. Предлагали им военную технику. Один раз даже удалось согласовать возврат пилотов в обмен на $2 млн, но в последний момент талибы остановились, наверно, из-за того, что не смогли поделить шкуру неубитого медведя. Именно это и заставило экипаж взять свою судьбу в собственные руки. Они решили, что в любом случае надо бежать. Первоначальный план был – отращивать бороды, вырваться ночью или боем из тюрьмы и скрыться в горах, а там добраться до иранской границы. Но план был рискованным, ибо маскироваться под местных они не смогли бы, и их сразу выдали бы полиции.

Оставался лишь один вариант – на самолете. Прологом к такому сценарию стала одна гениальная мысль – пилоты внушили талибам, что самолет нуждается в техническом обслуживании. Без движения масло в двигателях загустеет, смазка обтечет, а приборы перестанут работать. Талибы явно не хотели, чтобы многомиллионный Ил-76 превратился в кучу металлолома. Периодически российских пилотов пускали к самолету, но не всех одновременно, чтобы кто-то оставался в заложниках. В очередной раз, когда у талибов сменился глава авиации, экипаж решил всем составом сесть в автобус и отправиться на аэродром под предлогом того, что нужно поменять шасси…

Подробности побега в общем и целом довольно точно переданы в знаменитом отечественном фильме "Кандагар", и пересказывать каждую мелочь не требуется. Но одно можно заметить, что если 50% успеха – это сообразительность пилотов, то остальные 50% – чистое везение. Например, ВСУ, от которого запускаются двигатели, несколько раз глохло, но в нужный момент заработало. На месте зенитчика, который охранял аэропорт, сидел не живой человек, а муляж, следовательно, во время взлета никто расстрелять самолет не мог. И самое главное – когда команда проверяла самолет, боевики и пилоты истребителей пошли на молитву, оставив в грузовом отсеке лишь трех охранников, и даже не назначив из них кого-то за главного. Хайруллин вспоминал, что, когда они были в тюрьме, талибы на все вопросы отвечали одинаково "На все воля Аллаха" ("ИншАллах"). На этот раз воля Всевышнего оказалась на стороне россиян, и он усыпил бдительность боевиков.

Конечно, все эти счастливые случайности не умаляют героизм экипажа. Если бы они не сумели убедить талибов, что самолет нуждается в техобслуживании, не взяли бы на прокат велосипед у талибов, чтобы проверить "зенитчика", и если бы не смогли взлететь с половины полосы, то финал у этой драмы оказался бы плачевным.. Не говоря уже о том, что безоружные россияне смогли справиться с тремя остававшимися на борту террористами с АК-47. Поэтому вполне заслуженно два пилота носят звание Героя России, а остальные члены экипажа награждены Орденом Мужества.

После "валидольного" вылета из аэропорта Кандагара Ил-76 удерживался на высоте нескольких сотен метров, чтобы его не засекли РЛС талибов. Но, несмотря на угрозу бурь, которые временами случаются в пустынях юго-западного Афганистана, экипаж благополучно долетел до иранской границы, а оттуда в ОАЭ. Можно, наверно, долго рассуждать о том, чему учит эта история, и у каждого наверняка будет свой ответ на него. Один из ответов – когда мы говорим об Афганистане и о талибах, мы должны понимать, с кем и с чем имеем дело. Это страна, которую никто не смог завоевать, а талибы являются бескомпромиссными боевиками, готовыми на все что угодно ради власти. Некоторые эксперты говорят, что талибы изменились и больше не казнят людей на стадионах и площадях. Но сообщения СМИ свидетельствуют об обратном.

Поэтому в следующий раз, предпринимая какую-либо операцию, военную или гуманитарную, надо десять раз подумать, прежде чем рисковать жизнями своих граждан. При этом забота государства не снимает ответственности и с тех, кто рвется в зоны боевых действий ради наживы.