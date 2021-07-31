Путин и Эрдоган обсудили ситуацию с пожарами на юге Турции

В субботу состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о пожарах на юге страны.

"Обсуждена чрезвычайная ситуация, сложившаяся в результате лесных пожаров в южных районах Турции. Отмечена важность взаимодействия двух стран в борьбе с этим стихийным бедствием", - сообщает пресс-служба Кремля.

Путин подтвердил, что Россия продолжит предоставлять Турции всестороннюю помощь в борьбе с пожарами. Турецкий лидер "тепло поблагодарил за оказываемую весомую поддержку".

Президенты договорились о продолжении контактов на различных уровнях.

Ранее Эрдоган объявил регионы Анталья, Адана, Мерсин, Мугла и Османийе зонами бедствия. В этих регионах борьба с огнем продолжается. Всего со среды на юге Турции вспыхнули почти сто лесных пожаров, их причины расследуются.