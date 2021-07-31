Август в Краснодарском крае начнется экстремальной жарой

С 1 по 3 августа на Кубани прогнозируется 40-градусная жара.

По данным краевого гидрометцентра, начало августа в регионе будет аномально жарким, в Краснодаре и по региону воздух прогреется до 40 градусов. Чуть прохладнее будет на Черноморском побережье.

Экстренное предупреждение по сильной жаре выпустили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что первая неделя августа на Кубани будет аномально жаркой. Не исключены небольшие осадки, сохраняется чрезвычайная пожароопасность.