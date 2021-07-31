Август в Краснодарском крае начнется экстремальной жарой
С 1 по 3 августа на Кубани прогнозируется 40-градусная жара.
По данным краевого гидрометцентра, начало августа в регионе будет аномально жарким, в Краснодаре и по региону воздух прогреется до 40 градусов. Чуть прохладнее будет на Черноморском побережье.
Экстренное предупреждение по сильной жаре выпустили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что первая неделя августа на Кубани будет аномально жаркой. Не исключены небольшие осадки, сохраняется чрезвычайная пожароопасность.
Вестник Кавказа
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