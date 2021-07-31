Эрдоган: регионы Турции, пострадавшие от лесных пожаров, объявлены зоной бедствия

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил пострадавшие от масштабных природных пожаров регионы зоной бедствия.

"Мы объявили наши регионы, пострадавшие от лесных пожаров, зонами бедствия. Мы продолжим предпринимать все необходимые шаги, чтобы залечить раны нашей нации и возместить ущерб", - написал турецкий лидер в субботу в своем Telegram-канале.

Зонами бедствия объявлены районы пожаров в провинциях Адана, Анталья, Мугла, Мерсин и Османийе. На данный момент в стране локализованы 88 из 98 лесных пожаров. Три пожара еще не потушили в Анталье, три - в Мерсине, два - в Мугле, по одному пожару в Адане и в Османийе.

Пожары на юге Турции начались в среду и быстро распространились по нескольким регионам. Погибли четыре человека, пострадали 183. Сгорели сотни гектаров горных лесов и оливковых садов. Причины одновременных пожаров расследуются.

Власти Турции мобилизовали все силы для борьбы с бедствием, активную помощь в тушении оказывают Россия и Азербайджан.