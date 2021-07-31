Еще 23 807 россиян заразились коронавирусом

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили еще 23,8 тыс случаев заболевания.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 23 807 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 132 (9%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 3 514, в Петербурге - 1 915, в Московской области - 1 592. В Крыму 379 новых случаев заболевания, в Ставропольском крае - 316, в Краснодарском крае - 263, в Дагестане - 200, в Чечне - 131, в Кабардино-Балкарии - 87, в Северной Осетии - 65, в Карачаево-Черкесии - 59, в Адыгее - 58, в Ингушетии - 58.

Суточный прирост составил 0,38%, общее число инфицированных в России достигло 6 265 873 человек.

За сутки выписан по выздоровлении 19 771 человек, за весь период - 5 608 619 человек.

Умерли за сутки 792 пациента с коронавирусом, с начала пандемии - 158 563 человека.