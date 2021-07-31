Ученые выяснили, что одной вакцинацией пандемию COVID-19 не остановить

Пандемию коронавируса не удастся остановить только вакцинацией населения, считают американские ученые, их статья опубликована в научном журнале Nature Scientific Reports.

Остановить пандемию смогут только комплексные меры: вакцинация, социальная дистанция, маски. Это остановит распространение инфекции и предупредит появление новых штаммов. При этом от новых мутаций вируса спастись можно быстрой и практически тотальной вакцинацией - она снизит вероятность появления устойчивого штамма коронавируса.

"Как ни странно, если ослабление немедикаментозных методов приходилось на время, когда большинство населения уже было вакцинировано, вероятность появления устойчивого штамма значительно увеличивалась", - добавляют исследователи.

К такому же выводу пришли в Центре по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Они отмечают, что заразиться "дельтой" в равной степени могут и привитые и нет, но вакцинация эффективно защищает от тяжелого течения заболевания.