Российские спортсменки завоевали серебро и бронзу ОИ в стрельбе из винтовки из трех положений

На Олимпийских играх в Токио в стрельбе из винтовки с 50 м из трех положений серебро и бронза достались России.

Серебряную медаль завоевала Юлия Зыкова (461,9 балла), бронза досталась Юлии Каримовой (450,3 балла).

Обойти россиянок удалось Нина Кристен из Швейцарии (463,9 балла), спортсменка установила олимпийский рекорд и получила золотую медаль.

В настоящее время сборная России находится в медальном зачете на четвертом месте, спортсмены завоевали 10 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых медалей.