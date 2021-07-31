В Турции продолжается активное тушение 10 пожаров

В Турции удалось локализовать 88 из 98 лесных пожаров, сообщил в субботу министр лесного и сельского хозяйства страны Бекир Пакдемирли.

"В период с 28 по 31 июля на территории Турции зафиксировано 98 лесных пожаров, 88 из которых либо потушены, либо локализованы. В 10 районах активное тушение пожаров продолжается", - написал Пакдемирли в Twitter.

Борьба с огнем продолжается в Анталье - три пожара, в Мерсине - три пожара, в Мугле - два, по одному пожару в Адане и в Османийе.

В тушении заняты 45 вертолетов, 6 самолетов, несколько тысяч пожарных машин.