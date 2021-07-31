Москву накрыл гребень антициклона

По прогнозам синоптиков, в субботу в Москве и Подмосковье будет преимущественно ясно, воздух прогреется до 28 градусов.

"Сегодня столица окажется под влиянием небольшого промежуточного гребня антициклона. Переменная облачность, без осадков, в Москве плюс 25-27, по области от 23 до 28 градусов тепла", - рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Ветер юго-западный, с порывами до 12 м/с, атмосферное давление постепенно растет, но еще остается ниже нормы.