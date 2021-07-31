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Москву накрыл гребень антициклона

Москву накрыл гребень антициклона

По прогнозам синоптиков, в субботу в Москве и Подмосковье будет преимущественно ясно, воздух прогреется до 28 градусов.

"Сегодня столица окажется под влиянием небольшого промежуточного гребня антициклона. Переменная облачность, без осадков, в Москве плюс 25-27, по области от 23 до 28 градусов тепла", - рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Ветер юго-западный, с порывами до 12 м/с, атмосферное давление постепенно растет, но еще остается ниже нормы.

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Вестник Кавказа

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