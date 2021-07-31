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Байден: я полон надежд относительно переговоров c Россией по стратегической стабильности

Байден: я полон надежд относительно переговоров c Россией по стратегической стабильности

Переговоры Вашингтона и Москвы по стратегической стабильности будут результативными, полагает президент США Джо Байден.

"Мы находимся в процессе, и я полон надежд", - заявил он, отвечая на вопрос об итогах первого раунда переговоров делегаций США и России, состоявшегося в среду в Женеве, пишет «Интерфакс».

Ранее переговоры оценили в Госдепе США, там считают, что встреча была предметной и профессиональной.

В российском МИД уточнили, что стороны обсудили перспективы контроля над вооружениями и меры по снижению рисков. Следующая встреча запланирована на сентябрь.

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