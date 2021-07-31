Мевлют Чавушоглу поблагодарил братский Азербайджан за поддержку в тушении пожаров

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за помощь стране в борьбе с пожарами.

"Выражаю глубокую признательность президенту Ильхаму Алиеву, братскому Азербайджану, которые всегда поддерживают Турцию, так же как и сегодня во время этих пожаров", - заявил министр.

Чавушоглу добавил, что находится на связи с азербайджанской стороной в связи с пожарами. "Сначала со мной связался глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, затем позвонил Кямаледдин Гейдаров. Они сообщили, что по поручению президента Ильхама Алиева хотят направить помощь Турции. В то время со мной был наш министр сельского и лесного хозяйства. Мы выразили признательность за это. После этого разговора в Турцию прибыло более 100 пожарных из Азербайджана. Мы рады, что наши братья думают о нас, проявляют солидарность в трудные времена", - подчеркнул глава МИД Турции.